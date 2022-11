Ook snorfietsen zonder helm verleden tijd dankzij Haagse traumachirurg

Ernstig hoofdletsel is de meest voorkomende verwonding bij een verkeersongeluk met een motor, bromfiets of snorfiets. Mede daarom is ook die laatste doelgroep vanaf 1 januari 2023 verplicht om een helm te dragen.

Dit blijkt uit de studie van traumachirurg Alexander Leijdesdorff van het HMC. In zijn onderzoek keek hij naar 35.000 slachtoffers van verkeersongevallen, met de nadruk op levensbedreigende situaties. Snorfietsers zijn van alle bestuurders de meest kwetsbare groep, daaronder is het aantal sterfgevallen het hoogst. "Zij hebben een hoge kans op ernstig letsel en overlijden als zij in het ziekenhuis belanden. Zij hebben ook de meeste acute zorg voor ernstig gewonde patiënten nodig. Vaker dan motorrijders en bromfietsers die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen", zegt Leijdesdorff. Ernstig gewond De laatste vijftien jaar raken steeds meer personen ernstig gewond in het verkeer. In 2018 liepen er meer dan 20.000 verkeersdeelnemers letsel op. Het onderzoek van de Haagse Leijdesdorff zorgde er al eerder voor dat de gemeente Amsterdam snorfietsers op de rijbaan met een helm liet rijden. Den Haag Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Verlegen Myron (17) stapte nét op verkeerde moment uit tram, één messteek werd hem fataal

Haagse Huisband Veronica Inside bestaat 40 jaar: ‘Johan Derksen is aardigste en liefste man die ik ken’

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen