Scooterrijder met onderbroek vol bolletjes cocaïne opgepakt omdat bandje van helm los zat

De scooterrijder reed afgelopen zaterdag door de Max Havelaarstraat in Den Haag. Het bandje van zijn helm zat los. Agenten zagen dat en wilden de man aanspreken, maar hij besloot er snel vandoor te gaan. Een korte achtervolging volgde. Bij de Withuysstraat kon de bestuurder worden klemgereden.



Uit een speekseltest bleek dat de man onder invloed reed. De scooterrijder werd aangehouden en meegenomen naar politiebureau Laak. 'Op het bureau kwam een plastic zakje vol met bolletjes cocaïne uit de onderbroek van de scooterrijder', meldt de politie op Facebook. 'Tevens werd er een zakje met bolletjes cocaïne in de scooter aangetroffen.'



De drugs werden in beslag genomen. Verder is er een proces-verbaal voor het bezit van harddrugs en een proces-verbaal voor het rijden onder invloed opgemaakt. 'En uiteraard heeft de scooterrijder ook een bekeuring gekregen voor het niet op de juiste wijze dragen van de helm.'