De brand begon in de woonkamer van het huis en was 'kort maar hevig'. Hulpdiensten rukten uit. Een twintigtal omliggende woningen in de wijk werden enige tijd ontruimd als voorzorgsmaatregel.



De bewoners, twee volwassenen en een baby, zijn na behandeling van het ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht.



De woning waar de brand woedde heeft aanzienlijke schade en zal voorlopig niet bewoonbaar zijn.