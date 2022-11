Pantserrupsvoertuigen van de Marechaussee op de openbare weg

De pantserrupsvoertuigen waren vertrokken vanuit Wassenaar en deden onder andere Noordwijk, Hillegom en Schiphol aan. De aanwezigheid van de wagens op de weg riep vraagtekens op bij andere weggebruikers, maar reden voor paniek is er niet. Het gaat om een oefening, laat de Koninklijke Marechaussee weten. 'We oefenen op de weg om de rijvaardigheid op peil te houden.'



De wagens worden ingezet bij politietaken en crowd and riot control. Aan de voorzijde kan een dozerblad worden gemonteerd voor het ruimen van obstakels, of een ram voor het bestormen van gebouwen.