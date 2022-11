Harrie Jekkers krijgt eigen plein voor de Koninklijke Schouwburg

In 1990 schreef Harrie Jekkers het legendarische lied 'De straatnaambordjesblues', waarin hij aangeschoten door Den Haag loopt en zich afvraagt wat je moet doen om je naam op een straatnaambordje te krijgen. Dat gewilde Harrie Jekkersplein komt er nu dus, 32 jaar later. 'Toen ik hoorde dat het plein voor de Koninklijke Schouwburg mijn naam ging dragen, dacht ik aan mijn songtekst 'Nu ik nog leef'. Een straatnaambordje is een hele eer, vooral als die eer je te beurt valt als je nog leeft.'