Ouderwets dansen bij Danzig keert terug

Op het pand aan de Lange Houtstraat staat de tekst met het goede nieuws: 'Guess who's back'. In de zomer van 2020 besloot de eigenaar zijn oude danscafé met studenten- en feestavonden om te toveren tot restaurant D Cuisine, met Frans-Aziatische gerechten en dansavonden voor 25-plussers. "Het concept sloeg niet goed genoeg aan, het was coronatijd en vooral de horeca en restaurants zijn nu het slachtoffer van de torenhoge energieprijzen", vertelt eigenaar Michiel Meininger.

Daarom keert Danzig half december terug in het concept dat altijd werkte: als danstent. Met op donderdagavond studentenavonden en in het weekend 21-plusfeestjes met uiteenlopende muziekstijlen. "Ook is er weer ruimte voor 40-up-feestjes."