Avondwinkel Valkenboslaan overvallen

Avondsupermarkt Quick-E op de Valkenboslaan in Den Haag is zondagavond overvallen. Het is de vierde keer in vijf jaar tijd dat het winkeltje doelwit is.

Het is nog niet bekend of er gisteravond buit is gemaakt. De politie is nog op zoek naar verdachten. De avondwinkel werd in 2017, 2018 en 2019 ook al overvallen. De eigenaar van de zaak deed eerder zijn verhaal over een lange reeks overvallen.

