Één gewonde na steekincident in Haagse Holtenstraat

Bij een steekincident in een woning aan de Holtenstraat in Den Haag is maandagochtend een persoon gewond geraakt.

De hulpdiensten snelden naar de straat. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld is niet duidelijk. Lees ook dit premium verhaal van onze partner Uitgerekend rijk en rechts-stemmend Wassenaar vangt veel vluchtelingen op: ‘Geen vervelende ervaringen’

Jeroen (31) is succes op TikTok, maar vader Bobbie van Ernst, Bobbie en de rest wil hij niet achterna Den Haag Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen