‘Echte zwarte pieten’ bij Rijswijkse intocht: ‘Er is geen wanklank gevallen’

Een video van de Sinterklaasintocht in Rijswijk afgelopen zaterdag op Twitter levert diverse reacties op. Kritiek, maar juist ook complimenten. Te zien: 'echte zwarte pieten'. Volgens organisator Marc Weterings was zijn intocht één groot feest. 'Er is geen wanklank gevallen.'

'Tientallen echte Zwarte Pieten bij de intocht van Sinterklaas in Rijswijk', twittert iemand bij een ruim twee minuten durende video van de intocht in de gemeente. Waar de een reageert met een 'goed zo', noemt een ander het de 'laatste provinciale 'stuiptrekkingen'. Hier liepen naast een aantal roetveegpieten ook mensen met hun gezicht volledig zwart geschminkt.

"Je kan nooit iedereen tevredenstellen", zegt organisator Marc Weterings. Hij zorgt sinds vorig jaar voor de intocht in Rijswijk, nadat de gemeente bekendmaakte geen intocht meer te organiseren. "We hebben een fantastische intocht gehad. Met honderdvijftig vrijwilligers, veel sponsoren. Jong, oud, dik, dun. Ik heb alle culturen gezien. Er is geen wanklank gevallen."

Weterings vindt dat iedereen recht heeft op zijn eigen mening. "Je moet elkaar in de waarde laten. Wij hebben zelf ervoor gekozen om de intocht in de traditionele lijn te houden. Het gaat bij ons om de onherkenbaarheid. Mensen willen niet herkend worden. Er liepen bijvoorbeeld leraren mee. Twee vegen helpen dan niet. Daar gaat het om. Niet om discriminatie of racisme. Daar wil ik afstand van doen. Het is een kinderfeest."

Wel begrijpt hij dat tradities veranderen. "Dus waren er pieten met bijvoorbeeld oranje wenkbrauwen, als knipoog naar het WK. We hadden allerlei thema's. Ook een legerpiet, de omapiet met een rollator. Ach, ik kan het niet iedereen naar de zin maken. Ik heb vooral positieve reacties gekregen, lokale media waren ook positief. Mijn sociale media ontplofte na de intocht." Het is dus ook geen vraag of hij volgend jaar weer een intocht organiseert. "Ik heb de aanvraag al gedaan."