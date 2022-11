Het treinverkeer tussen Gouda en Den Haag Centraal is stilgelegd. De incidentenbestrijding van ProRail is ter plaatse om de gebroken bovenleiding te maken. De NS verwacht dat het defect vanavond rond 20.00 uur verholpen is.

Tussen Gouda en Den Haag rijden er geen treinen. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam Centraal. Ook rijden er stopbussen tussen Gouda, Lansingerland-Zoetermeer, Zoetermeer Oost en Zoetermeer. Een ambulance is kort ter plaatse geweest, maar het is onbekend of deze is ingezet.