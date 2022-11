Auto vliegt al rijdend in brand op De la Reyweg

Op de De la Reyweg in Den Haag is een auto op zondagnacht in brand gevlogen. De bestuurder reed in de richting van het Soestdijkseplein toen er plots rook onder de motorkap vandaan kwam.

De vlammen sloegen uit de auto toen de brandweer kwam. Zij hadden het vuur snel onder controle. Desondanks raakte de auto total-loss. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig meegenomen.



