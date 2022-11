Engelandvaarder Rudi Hemmes met militaire eer gecremeerd in Den Haag

Bij de uitvaart waren honderden mensen aanwezig, onder wie prinses Irene, andere hoogwaardigheidsbekleders en militairen. Volgens burgemeester Jan van Zanen van Den Haag droeg Hemmes eraan bij 'dat vrede en recht na de oorlog terugkeerden in het door de Tweede Wereldoorlog verscheurde Europa'. Ook ontbrak de ereburger van Den Haag bij geen enkele veteranenbijeenkomst. "In dank zullen wij zijn boodschap van vrede blijven herinneren. Dit is echt belangrijk," aldus Van Zanen bij het in memoriam dat hij bij de plechtigheid uitsprak.

Hemmes was verzetsheld, oud-Engelandvaarder en Tweede Wereldoorlog-veteraan. Hij ontsnapte in 1943 naar Engeland en kwam in 1944 met de Prinses Irene Brigade terug om Nederland te bevrijden. De generaal-majoor b.d. was in 2019 nog bij de 75-jarige herdenking van D-day, de landing van de geallieerden op de Normandische stranden. Hemmes bleef na de oorlog bij Defensie werken. Hij was een van de laatste nog levende Engelandvaarders.