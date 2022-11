Op dit plekje op Scheveningen is het komende tijd -15 graden

De tentoonstelling 'Art in ice' heeft als thema: van klassiek tot modern. In de tent van 450 vierkante meter kun je de werken van negen verschillende kunstenaars bekijken, meldt mediapartner indebuurt Den Haag.



De ijssculpturen zijn vanaf vrijdag 2 december tot en met 22 januari 2023 te bekijken. Toegang kost 12,50 euro en kinderen tot twaalf jaar betalen 7,50 euro.



Kleed je lekker warm aan, want in de tent is het -15 graden.