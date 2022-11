Ondernemers Denneweg mogen komende maanden gedeelde elektrische bestelbus uitproberen

Vanaf 1 januari 2025 krijgen Den Haag en 26 andere gemeenten in Nederland een zero-emissiezone voor stadslogistiek. Dit betekent dat logistiek alleen met uitstootvrije vrachtwagens en bestelbussen gedaan mag worden en op de meest efficiënte manier. Uit de proef moet blijken hoe Den Haag ervoor staat als het gaat om elektrisch vervoer.

Het jaar 2025 mag dan nog ver weg lijken, voor ondernemers kan het betekenen dat zij met hun huidige voertuig niet meer binnen de centrumring tot aan het Telderstracé kunnen komen. Het is daarom goed op tijd na te denken over het meest geschikte vervoermiddel, is de achterliggende gedachte.