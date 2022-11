Dit is de toiletvriendelijkste gemeente van de regio en omstreken

Elk jaar rangschikt de Maag Lever Darm Stichting gemeente samen met de HogeNood-app. "Rijswijk is in Haaglanden en Groene Hart de toiletvriendelijkste gebleken", aldus Ivo Thonon, woordvoerder van de Maag Lever Darm Stichting. "Dit ondanks een daling op de landelijke lijst met veertien plekken en een magere 6,3 als rapportcijfer." De gemeente staat op plek 55 van de 341 gemeenten.

Mensen met hoge nood moeten in de Haagse regio flink zoeken naar toiletten. Tuindersgemeente Westland deed het eerst erg goed en werd in 2019 verkozen tot de toiletvriendelijkste van het hele land, maar is de afgelopen jaren flink ingehaald en staat nu op plek 73 van de landelijke lijst. Den Haag doet het het minst goed van de vier grote steden maar is dit jaar toch landelijk 17 plekken gestegen.