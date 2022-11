Auto-inbreker steekt bewoner neer die hem op heterdaad betrapt in Van de Wateringelaan

Een bewoner van de Van de Wateringelaan in Voorburg hoorde donderdagavond rond 22.15 uur geluiden voor een woning en besloot een kijkje te gaan nemen. Hij zag hoe een persoon bezig was met het openbreken van een auto en sprak de inbreker aan. 'Na een woordenwisseling belaagde de verdachte het slachtoffer met een scherp voorwerp, die hierbij meerdere snijwonden opliep', meldt de politie vrijdag.



Het gewonde slachtoffer snelde naar zijn woning en de inbreker vluchtte weg in de richting van de Van Sevenbergestraat.