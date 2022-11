Meerdere woningen beschadigd bij tweede explosie binnen één week in Maartensdijklaan

Omwonenden alarmeerden de hulpdiensten rond 00.15 uur nadat er een harde knal was gehoord in een portiekwoning. 'Ter plaatse bleek dat er een ontploffing plaats had gevonden, waarna een kleine brand was ontstaan', meldt de politie vrijdag. Meerdere woningen liepen schade op door de knal, maar niemand raakte gewond. "Een van de bewoners van de getroffen panden is omwille van zijn eigen veiligheid na het incident uit huis geplaatst."



Wat de oorzaak is van de explosie is nog onduidelijk. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.