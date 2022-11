Milieuorganisatie wil verbouwing Binnenhof stilleggen omdat er geen stikstofvergunning voor is

Het handhavingsverzoek volgt op een uitspraak van de Raad van State van twee weken geleden. Die besliste toen dat bouwprojecten ook een stikstofvergunning moeten hebben en daar niet langer van zijn uitgezonderd door de zogenoemde bouwvrijstelling. Volgens de hoogste bestuursrechter is de vrijstelling in strijd met Europese natuurbeschermingsregels.

Voor de verbouwing van het Binnenhof werd juist gebruikgemaakt van de bouwvrijstelling, blijkt uit een brief die de NOS heeft ingezien. In die brief schrijft de Omgevingsdienst Haaglanden aan het Rijksvastgoedbedrijf dat 'voor de activiteiten beschreven in de conceptaanvraag geen vergunningplicht (...) geldt' vanwege de bouwvrijstelling en dat daarom ook geen vergunning is verleend.