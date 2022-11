Gooi je oude schoenen niet weg, maar maak een ander blij in barre tijden

De ReShare Store in Den Haag zamelt ook dit jaar weer schoenen in om mensen in nood de winter door te helpen. Tot en met 19 december kunnen herdraagbare schoenen worden ingeleverd die dan rondom de Kerst worden weggegeven aan mensen die het hard nodig hebben.

Er is vooral behoefte aan stevige, warme schoenen. Extra donaties zoals mutsen, handschoenen, shawls en sokken zijn ook hard nodig. Er wordt samengewerkt met lokale instanties zodat de schoenen bij de juiste mensen terecht komen. Het inleverpunt bevindt zich aan de Paviljoensgracht 35 in Den Haag. Meer informatie is te vinden op resharestore.nl. Den Haag Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Den Haag jubelt: 800 miljoen euro voor nieuwe trambaan, vernieuwd station en ander ov-plezier

Ruime meerderheid van dit huis krijgt geen energietoeslag: ‘Ze komen maandelijks tekort’

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen