Temperatuur koelt flink af: dak- en thuislozen kunnen terecht in opvang

De nachtopvang die tijdens de winterkouderegeling wordt aangeboden, is bedoeld om dak- en thuislozen te beschermen voor mogelijke gezondheidsschade door het weer. Als het ’s nachts door vrieskou of extreem weer te gevaarlijk wordt om buiten te slapen bepalen de GGD’s van de vier grote steden, waar ook Den Haag onder valt, samen wanneer de regeling in deze steden ingaat en weer stopt. De regeling wordt, afhankelijk van het weer, meestal meerdere keren per winter ingezet.