Vrouw (30) ligt zwaargewond op straat na val van drie hoog, Hagenaar (34) opgepakt

Een dertigjarige vrouw is afgelopen weekend zwaargewond op straat gevonden nadat zij van een balkon van de derde verdieping was gevallen. Een 34-jarige Hagenaar is opgepakt voor betrokkenheid en zit nog vast.

De vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op straat gevonden door omstanders. 'Toen agenten aankwamen bij het slachtoffer bleek zij van het balkon van de derde verdieping te zijn gevallen/gesprongen', meldt de politie. De vrouw bleek zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht.



Niet veel later werd een 34-jarige Hagenaar aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Hij zit nog steeds vast. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het mogelijke misdrijf en roept getuigen op om zich te melden.

