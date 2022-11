Beroemde kerstverhaal ‘A Chrismas Carol’ is tijdens vakantie te zien in Amare

Het beroemde en geliefde kerstverhaal 'A Christmas Carol' van Charles Dickens is in 1992 tot een ballet bewerkt door componist Carl Davis. Een tijdloos verhaal, waarin de oude man Frederik Verreck (Scrooge) in één nacht verandert van een zelfzuchtig persoon tot een liefdevolle weldoener.

De muziek wordt live ten gehore gebracht door het Residentie Orkest. De voorstelling is geschikt voor jong (6+) en oud. Internationaal publiek is ook welkom. Er is geen taalbarrière omdat het om een dansvoorstelling gaat en er dus niet gesproken wordt. Er zijn zowel matinee- als avondvoorstellingen. Kaarten zijn te koop via deze website.