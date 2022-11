In nieuwe jaar snel twee alternatieve opvanglocaties voor Oekraïners met in totaal 130 plekken

De gemeente Den Haag creëert aan de Zandvoortselaan en de Kootwijksestraat twee nieuwe opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat in totaal om 130 plekken. Vorige week werd al bekend dat er in het oude ministerie van Sociale Zaken ook 250 bedden komen.

Vanwege het aflopen van overeenkomsten met bestaande locaties tot april 2023 heeft de gemeente meer alternatieve opvangplekken nodig. Naast de locaties in onder andere Benoordenhout, de Schilderswijk en Binckhorst worden deze twee panden binnenkort ingezet als vervangende opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen.

Aan de Zandvoortselaan worden 100 alternatieve opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen gerealiseerd. Specifiek komt op deze locatie het dansgezelschap te zitten, dat op dit moment in het voormalig Koninklijk Conservatorium is gehuisvest. Naar verwachting is deze locatie in de loop van januari 2023 beschikbaar. In het voormalig klooster aan de Kootwijkstraat komen 30 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Deze locatie is per 1 januari toegankelijk.

Wettelijke bevoegdheid

De ruimte in de stad is schaars en de mogelijkheden voor opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne zijn inmiddels zeer zeldzaam. Om de huidige opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kwantitatief op peil te houden en te voorkomen dat mensen op straat komen te staan, is het nodig om alle passende locaties in te zetten. Ook gelet op de snelheid waarmee de gemeente moet handelen, kiest het college ervoor gebruik te maken van haar wettelijke bevoegdheid om beide locaties aan te wijzen als opvanglocatie zonder dat er sprake is geweest van participatie voorafgaand aan dit besluit.

'Bovenstaande neemt niet weg dat we omwonenden zorgvuldig informeren en in gesprek gaan over de wijze waarop we de opvang vorm gaan geven', aldus het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad. Bewoners worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in december. Dan wordt ook besproken hoe de locatie een goede plaats krijgt in de buurt en welke wensen omwonenden hebben. Ook staat de vraag centraal hoe de vluchtelingen iets kunnen bijdragen voor de buurt, maar ook wat omwonenden kunnen doen voor de vluchtelingen.

De opvang bij de Zandvoortselaan, Kootwijkstraat en eerder bij het ministerie van Sociale Zaken is niet afdoende voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen die nu al in Den Haag worden opgevangen. Met deze drie locaties worden in totaal zo'n 380 bedden gerealiseerd van de 500 tot 900 alternatieve bedden die nodig zijn. De zoektocht gaat daarom onverminderd door.