Jongen (11) gevolgd en beroofd door tiener na tramritje

Na een ritje in de tram is een elfjarige jongen beroofd van zijn tas op de Televisiestraat in Den Haag.

De jongen stapte op 2 november iets na 14.00 uur de tram uit bij de halte Dynamostraat. Een andere jongen stapte ook uit en volgde hem tot de Televisiestraat. Daar trok hij plotseling de tas van de schouder van het slachtoffer. De dader rende vervolgens weg in de richting van de Fruitweg.



De politie is nog op zoek naar de dader. Het gaat om een jongen van tussen de 15 en zeventien jaar, met een lichtbruine huidskleur, tussen de 1.70 en 1.75 m. lang, met een normaal postuur.



De politie is nog op zoek naar de dader. Het gaat om een jongen van tussen de 15 en zeventien jaar, met een lichtbruine huidskleur, tussen de 1.70 en 1.75 m. lang, met een normaal postuur.

Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.

