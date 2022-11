Voorzitter en jeugdtrainer met helm tegen hoofd geslagen door drie mannen

Het incident vond plaats na een toernooi op de voetbalclub op de Asmanweg in Den Haag. Op zaterdag 10 september rond 19.45 uur is bijna iedereen vertrokken van de club. De voorzitter en een jeugdtrainer zijn na het toernooi nog op de club, als er drie mannen het terrein op komen.

Het drietal rijdt met twee scooters het complex van de club op. Dat is niet toegestaan, dus zegt de voorzitter daar iets van. De mannen pikken de woorden van de voorzitter niet en gaan op hem af, waarna ze hem en de jeugdtrainer een aantal rake klappen geven. De twee worden daarbij met een helm tegen hun hoofd geslagen en belanden op de grond.

Ondanks dat het incident al ruim twee maanden geleden is gebeurd, heeft de politie nog geen verdachten opgepakt. Het onderzoek naar de mishandeling is nog gaande. Zo worden er nog camerabeelden van die middag bekeken en worden getuigen opgeroepen zich te melden. Het zou gaan om drie jongens tussen de 20 en 28 jaar. Twee van hen zijn rond de 1.90 meter lang, de ander is vermoedelijk 1.70 meter lang.