Rond 4.30 uur kwam een melding binnen van de brand. Hulpdiensten rukten uit om de situatie onder controle te krijgen. Hoe de brand precies is ontstaan is vooralsnog onduidelijk. De politie vermoedt brandstichting. 'We onderzoeken de oorzaak van de brand en de mogelijke dader(s).'



Niemand is gewond geraakt. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.