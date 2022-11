HTM-directeur noemt miljoenen voor nieuwe tramverbinding 'ontzettend goed nieuws'

"Met dit eerste deel van de Koningscorridor via de Binckhorst kunnen we een nog grotere bijdrage leveren aan de leefbaarheid én bereikbaarheid van onze mooie Haagse regio. Door het goed ontsluiten van nieuwe woonwijken kunnen mensen met het openbaar vervoer gemakkelijk naar het werk, familie of theater reizen."

HTM is daarnaast ook tevreden over de investering die is toegezegd voor verbetering van de trams 3 en 4 (RandstadRail). "Dit zijn twee van onze drukste tramlijnen. Om meer capaciteit te bieden, zetten we nu al tram 34 in. Daarmee worden trams 3 en 4 in de spitsen ontlast. Maar als de verwachte groei doorzet is er meer nodig door bijvoorbeeld met gekoppelde trams te gaan rijden", aldus een tevreden directeur.