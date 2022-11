Jongen (16) tegen hoofd geschopt terwijl hij op de grond ligt na ruzie bij tramhalte

Op dinsdagmiddag 11 oktober liep de jongen over de Asmanweg in Den Haag. Bij de tramhalte op de Loosduinseweg zag hij een man een vrouw ruziemaken. De jongen probeerde de ruzie vervolgens te sussen, waarna de man juist tegen hem begon te schreeuwen. Daarna zou de tiener zijn weggelopen.

"Terwijl de zestienjarige jongen nog op de grond lag, schopte de man hem hard tegen zijn hoofd", zegt de politie. De verdachte man stopte hiermee toen de vrouw hem tegenhield. Daarna zou de jongen zijn opgestaan en weggelopen richting de tramhalte Monstersestraat. Even later is hij voor behandeling naar het ziekenhuis gegaan.

De politie is nog op zoek naar de man en de vrouw, die beiden met een Oost-Europees accent spraken. De man is naar schatting 25 jaar oud en ongeveer 1.85 meter lang. Van de vrouw wordt vermoed dat zij zo'n 1.70 meter lang is. De politie onderzoekt de zaak en is dringend op zoek naar getuigen.