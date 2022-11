Man gooit baksteen tegen nieuwste politieauto om wraak te nemen, wordt later aangehouden

'Ons nieuwste dienstvoertuig kan zeker tegen een stootje, maar een baksteen door de achterruit levert helaas schade op', zo meldt de politie op facebook. 'In dit geval besloot een man die eerder was weggestuurd bij een overlastmelding, om revanche te nemen. Gelukkig is de man na wat speurwerk en een getuige, aangehouden en verhoord.'