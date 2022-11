Het Centrum Seksuele Gezondheid en SHOP/Spot46 houden op 16 en 17 november een actie om bezoekers van de Haagse raamstraten erop te wijzen hoe zij kunnen bijdrage aan goede en gezonde werkomstandigheden in de seksbranche. Zo worden bezoekers gewezen op hun verantwoordelijkheid voor het betalen van een eerlijke prijs, veilige seks en het melden van signalen van uitbuiting. Ook kunnen klanten zich tijdens deze actie in een mobiele kliniek gratis laten testen op soa's en hiv.



Op woensdag 16 november is de actie in de Geleenstraat en op donderdag 17 november in de Doubletstraat.