Brand in Hazelaarstraat, mogelijk door vuurwerk

In de Hazelaarstraat in Den Haag is zaterdagavond brand uitgebroken. De brand ontstond mogelijk door vuurwerk.

Bewoners zouden gisteravond een harde klap hebben gehoord, ze vermoedden van vuurwerk. Vervolgens brak er brand uit achter de voordeur van een woning. De brandweer schaalde op naar 'middelbrand' en drie huizen moesten worden ontruimd. Er kwam veel rook vrij bij de brand. Een bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel omdat die mogelijk rook zou hebben ingeademd. De forensische opsporing en het Team Brandonderzoek (TBO) van de brandweer doen onderzoek naar de oorzaak van de brand. Den Haag Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Vrolijk en groots onthaal van de Sint in Scheveningen: ‘Het is zo heerlijk dat dit weer kan’

