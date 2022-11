Rond 11.00 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een woning. Volgens calamiteitensite District8 troffen zij daar vervolgens een drugslab aan. Er zou een explosie hebben plaatsgevonden in de woning waardoor een raam eruit is geklapt. De straat is afgezet vanwege de explosie. De brandweer en de forensische opsporing doen onderzoek.