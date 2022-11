Onrust groeit bij geplaagd ADO: Daryl Janmaat stapt al na vijf maanden op als technisch manager

Daryl Janmaat stapt al na vijf maanden op als technisch manager bij ADO Den Haag. Dat melden bronnen in en rondom de Haagse club. De 33-jarige oud-international zou het niet eens met de keuzes die binnen de club worden gemaakt en zich aan zijn lot overgelaten voelen.

In zijn periode in Den Haag kende Daryl Janmaat een moeilijke tijd. De technisch manager werd aangesteld in juni en moest ADO Den Haag direct door een belangrijke transferzomer heen loodsen. Janmaat dacht in die periode begeleid te gaan worden door mensen binnen de club, iets wat hem ook was toegezegd, maar in werkelijkheid nooit zou zijn gebeurd.

Bronnen melden dat Janmaat zich aan zijn lot overgelaten voelde door de bepalende mensen binnen de club. Van begeleiding zou nauwelijks sprake zijn geweest en beslissingen mocht Janmaat amper nemen. En dat terwijl hij er bij presentaties van spelers wél naast stond alsof hij de spelers binnen had gehaald. In werkelijkheid was zijn invloed als technisch manager nihil.

Vorige week werd bekend dat Janmaat met Henk van Stee een 'buddy' zou krijgen, die hem zou gaan begeleiden. Maar Janmaat zou zich in zijn werk nooit volledig serieus genomen hebben gevoeld. De Leidschendammer, die tot vorig seizoen nog voetballer was, zou het bovendien met de keuzes die door de Haagse club op meerdere vlakken werden gemaakt niet eens zijn geweest. Al met al leidde het tot een snelle breuk tussen Janmaat en de Haagse club.

Wie Janmaat bij de Haagse club gaat opvolgen, is niet bekend.

ADO Den Haag kent een bijzonder teleurstellend seizoen. Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Dirk Kuijt neemt de ambitieuze club de zestiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie in. De druk op Kuijt is de laatste weken flink toegenomen, maar de ex-international is nog vol vertrouwen.