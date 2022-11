De Haagse Toren voortaan stempellocatie voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostella

De Haagse Toren bij de Jacobskerk of Grote Kerk in Den Haag is vanaf zaterdag 12 november stempellocatie op de pelgrimsroute naar het bekende bedevaartsoord Santiago de Compostella.

Veel pelgrims vinden het extra leuk om hun stempel in een Jacobskerk te halen en dat kan vanaf nu bij de Haagse Toren. Uit handen van Cees Haasnoot, voorzitter van regio Den Haag van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, ontvangt coördinator Annemarie Duivesteijn zaterdag de stempel. Pelgrims die een stempel voor hun pelgrimspaspoort willen halen bij de Haagse Toren, kunnen zich aanmelden via deze website. Elk eerste weekend van de maand mag een tweede persoon gratis mee op een tour in de Haagse Toren. Den Haag Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Privédetective Jan-Paul (27) volgt mensen stiekem: ‘Vreemdgangers betrappen vind ik niet leuk’

