Gemeente wil 350 huizen slopen voor nieuwbouw in Haagse wijk De Venen

Den Haag wil het aantal woningen in de Haagse wijk De Venen verdubbelen in de komende jaren. De wijk in Den Haag Zuidwest moet 1350 woningen gaan tellen. Daarvoor moeten wel eerst 350 woningen worden gesloopt.

De wijk heeft momenteel 650 woningen, maar die zijn volgens wethouder Martijn Balster aan vernieuwing toe. Volgens de woonwethouder zijn alle woningen in De Venen niet meer van deze tijd en behoren zelfs tot de slechtste huizen van Den Haag. Driehonderd woningen zullen daarom grondig gerenoveerd worden. De overige 350 huizen gaan tegen de vlakte om ruimte te maken voor nieuwbouw. Naast de extra woningen wordt ook de openbare ruimte onder handen genomen. Het college wil meer kleine bedrijven en voorzieningen op de begane grond van de nieuwbouw. De bewoners die tijdelijk moeten verhuizen, krijgen een terugkeermogelijkheid. Een klein deel van de woningen wordt gerenoveerd zonder dat de bewoners hoeven te verhuizen. 'Bewoners krijgen veel betere en betaalbare woningen. We maken De Venen zo klaar voor de toekomst. Het wordt een wijk waar het weer gezond en aangenaam wonen is, met goede voorzieningen en groene buitenruimte', aldus wethouder Martijn Balster.

