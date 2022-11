Den Haag: Oranjeversiering in straten mag, maar niet te laag

De brandweer controleert de meest opvallende Oranjestraten. Daarbij kijken de controleurs niet alleen naar te laag hangende vlaggetjes, maar ook naar Oranjeversieringen aan de muren. Die kunnen namelijk in brand vliegen en gevaar vormen 'zeker in de aanloop naar de jaarwisseling'. De finale van het WK is op 18 december, twee weken voor de jaarwisseling. Vanwege het vuurwerk moeten de Oranjeversieringen direct na het WK worden weggehaald.