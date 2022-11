Man in nek gestoken en van auto beroofd tijdens afspraak die via Marktplaats werd gemaakt

Het slachtoffer, een 22-jarige man uit Voorburg, had woensdagavond omstreeks 21.45 uur een afspraak op een parkeerplaats aan de Van Tijn. Tijdens de ontmoeting werd hij bedreigd door de potentiële koper en later ook in zijn nek gestoken. De dader ging er vervolgens met de auto van het slachtoffervandoor.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een dertigjarige man uit Den Haag is even later in de omgeving aangehouden door de politie.