Meerdere buurtbewoners belden de politie nadat jongeren ruzie kregen in de straat. Bij de woordenwisseling werd gevochten en volgens omstanders zou er iemand met een vuurwapen hebben rondgelopen. AToegesnelde agenten droegen daarom kogelwerende vesten. Het is niet bekend of er ook daadwerkelijk een vuurwapen aanwezig was, maar de politie kan wel bevestigen dat er is gedreigd.