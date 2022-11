Opgepast: ook in Den Haag en omstreken duikt valse wolfspin steeds vaker op

De valse wolfspin wordt in alle provincies steeds vaker gezien. Voor de regio Den Haag geldt dat de meeste meldingen zijn gedaan vanuit de gemeenten Westland, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten, zo blijkt uit een analyse van ANP op basis van cijfers van Waarneming.nl.

De website, waar natuurliefhebbers planten en dieren die zij hebben gespot door kunnen geven, ontving dit jaar al bijna 1600 meldingen. Dat zijn er ruim vijf keer zo veel als in heel 2021. Vooral in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland is het aantal meldingen dit jaar explosief gestegen. De meeste spinnen werden dit jaar waargenomen in de zomer. Zo kwamen ruim 1300 van de berichten dit jaar na juni binnen.

Voor de regio Den Haag geldt dat de meeste meldingen zijn gedaan vanuit de gemeenten Westland, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten: in alle drie de steden was het vijf keer raak. In Den Haag en Pijnacker-Nootdorp werd de spin twee keer gesignaleerd. In Delft, Rijswijk en Zoetermeer werd hij slechts één keer gespot. In tegenstelling tot de 'groene' gemeenten Wassenaar en Midden-Delfland waar de spin nog niet is gezien.

Eigenlijk hoort de spin thuis in het Middellandse Zeegebied, maar ze kunnen steeds beter overleven in het Nederlandse klimaat. Het beestje is wat groter dan de gemiddelde Nederlandse spin. Door zijn grootte kan de wolfspin door de huid van mensen heen bijten. De geleedpotige bijt in principe alleen als deze zich bedreigd voelt en de pijn is vergelijkbaar met een wespensteek.

Mensen die een valse wolfspin in of rond thuis tegenkomen, kunnen deze het beste op zijn plek laten zitten. Voor wie het beestje toch naar buiten wil brengen: pak hem met een glas met een kartonnetje eronder en laat hem buiten vrij. Pak de spin in elk geval niet op met je handen, want ze kunnen dus bijten.