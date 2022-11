Haagse man aangehouden na vondst 30 miljoen sigaretten met waarde van 14,6 miljoen

De FIOD startte in samenwerking met de Engelse en Belgische douane een onderzoek naar grootschalige sigarettensmokkel. Daarbij werden op 3 november twee loodsen en hotelkamers in Breda doorzocht.

In een loods op het industrieterrein Hazeldonk in Breda werden 30 miljoen sigaretten gevonden. In België werden in de haven van Antwerpen ook nog eens 30 miljoen sigaretten in beslag genomen.