HTM verwacht meer reizigers, maar geschrapte haltes keren nog niet terug

De HTM verwacht dat reizigers de komende jaren weer volop in de tram stappen. De voorspellingen voor 2024 en 2025 zijn omhoog bijgesteld, maar de 13 geschrapte haltes worden nog niet opnieuw in gebruik genomen.

Tram- en busbedrijven krijgen al sinds corona steun van de overheid, want met thuisonderwijs, thuis werken en het risico op besmettingen, bleef het ov leeg. Het Rijk en ook de Metropoolregio springen sinds die tijd financieel bij. De Haagse HTM verwacht nu dat de passagiers onverwacht snel terugkeren. Dat blijkt uit een schrijven van de Metropoolregio aan Den Haag.

Ten opzichte van 2019, toen er in Nederland nog geen sprake was van corona, verwacht de HTM komend jaar weer op 95 procent van de bezetting uit te komen. In 2024 moet dat 96 procent zijn. Die aantallen lopen sneller op dan eerder gedacht en daarom hoeft de HTM niet verder te beknibbelen. Begin dit jaar werden nog dertien tramhaltes geschrapt om kosten te besparen.

Uit een analyse van de HTM zou blijken dat die ingreep geen reizigers heeft gekost. Ze stappen nu in en uit bij andere haltes, wat uiteindelijk tijdwinst oplevert voor de trams en dus geld bespaart. Voor volgend jaar wil het trambedrijf daarom hetzelfde niveau aanhouden als nu het geval is. Onzekerheid daarin is wel het tekort aan chauffeurs.

Busbedrijf EBS denkt dat de reizigers minder snel weer in de bus stappen. Voor komend jaar rekent het bedrijf er op dat 91 procent van het aantal reizigers uit 2019 in de Haagse regio, terug is. EBS heeft nog geen kans gezien om geld te verdienen met het busvervoer en wil daarom het recht verlengen om in de Haagse regio te mogen rijden.