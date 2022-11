Dierenambulance trekt aan de bel: aantal dieren in nood afgelopen maand ongekend hoog

Het aantal dieren dat in de problemen kwam in oktober was enorm hoog in de regio Den Haag. Normaliter begint het in deze periode van het jaar rustiger te worden, maar mede door het warme weer bleef het maar druk bij stichting Dierenhospitaal en Dierenambulance Den Haag e.o., dat de noodklok luidt.

Status: 165 dieren nieuw opgenomen, 72 dieren hersteld en geplaatst in een nieuw huisje (allemaal niet gechipt), 26 dieren herenigd met hun baasje (gelukkig wel gechipt), meldt de stichting. De gelukkigen waren 21 katjes, waaronder langzitter Herman, 17 vissen, 32 vogels, een baardagaam en een rattenslang. Ze werden allemaal in de maand oktober met groen licht van de artsen uit ons hospitaal ontslagen.' Voor mensen die hun dier kwijt zijn, heeft de stichting een tip: 'Kijk wekelijks, elke maandag op onze Facebook-pagina. We posten daar de dieren die de afgelopen week in ons hospitaal zijn opgenomen.' Daarnaast kan de organisatie het niet vaak genoeg benadrukken: 'Chip je dier!' De dierenartsen in Den Haag chippen in november gratis en dat loont. Zo was er onlangs nog een kat helemaal vanuit Dordrecht in Den Haag beland. Alleen door de juiste chip en registratie kon het beestje worden herenigd met zijn dolgelukkige baasjes. Lees ook deze premium artikelen van onze partner Zelfs beveiliging en receptie zaten in complot voor bijzonder aanzoek: ‘Hij was ontzettend nerveus’

