Aan de enorme sloop- en bouwoperatie in Den Haag Zuidwest kleven nog veel risico's. Financieel, maar ook voor het uitgestippelde tijdspad.

De woningen in Dreven, Zichten en Gaarden worden gesloopt om plaats te maken voor meer, nieuwe woningen. Al in 2018 wordt duidelijk dat er in Den Haag Zuidwest iets moet gebeuren. De uiteindelijke conclusie: het predicaat 'beschermd stadsgezicht' vervalt, 2000 woningen zullen wijken en er komen er 5500 voor terug.

De Haagse politiek had echter haar twijfels bij de manier waarop dit voor tienduizenden Hagenaars ingrijpende besluit was genomen en het tempo waarin het uitgevoerd moet gaan worden. Daarom werd onderzoek ingesteld, dat ook de risico's van de mega-operatie in beeld moesten brengen. Wat blijkt: er kleven nog flinke risico's aan vast.

Onderzoekers komen tot de conclusie dat de steun die gemeente verleent wél degelijk als staatssteun kan worden gezien. Brussel zal daarover een oordeel moeten vellen, maar dat kan in het slechtste geval meer dan twee jaar duren. Ook is het maar de vraag of de samenwerking die de gemeente met wooncorporatie Staedion en bouwbedrijf Heijmans aangaat, juridisch wel dicht getimmerd is. Volgens de onderzoekers bestaat de kans dat het project via een aanbesteding moet lopen.

Een ander onderzoek richtte zich op de informatievoorziening vanuit de wethouders naar de gemeenteraad. Daarover zeggen de onderzoekers dat de 'handelswijze van het college op punten twijfelachtig is', verwijzend naar onder meer de Welstandscommissie die zich negatief uitliet over het opheffen van het beschermd stadsgezicht-predicaat. De gemeenteraad had hier meerdere malen naar gevraagd bij de verantwoordelijk wethouder. Die hield het feit dat er toen al een negatief preadvies lag, achter.