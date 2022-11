Het wapenbezit onder jongeren neemt toe, zo ook in de regio Den Haag. Er waren dit jaar tot nu toe al meer steekincidenten met tieners dan in heel 2021. In de provincie Zuid-Holland waren de afgelopen twee jaar de meeste steekpartijen, 39 in totaal. Vooral in Den Haag (twaalf) en Rotterdam (elf) was het vaak raak.

Volgens meldingen van de politie zijn er sinds het begin van dit jaar meer dan vijftig steekpartijen geweest waarvoor tieners verantwoordelijk worden gehouden. De jongste verdachte was op dat moment dertien jaar oud. Hij zou in Rotterdam een medescholier hebben neergestoken. Bij de steekpartijen door tieners zijn negen mensen om het leven gekomen. Behalve de jongen in Hoorn van vorige week gebeurden de fatale steekpartijen in Middelburg, Amsterdam, Horst, Rosmalen, Breda, Vlaardingen, Vlissingen en Nijmegen. In heel 2021 waren tieners volgens politieberichten betrokken bij bijna vijftig steekpartijen, waarvan drie met dodelijke afloop.

Dat jongeren besluiten een mes of een ander steekwapen bij zich te dragen, kan verschillende oorzaken hebben, variërend van een onveilig gevoel tot groepsdruk. "Jongeren zijn op zoek naar hun identiteit. Ze kijken af bij anderen en ze zijn beïnvloedbaar", weet Bianca Boender. Zij is voorzitter van de beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerkers (BVjong) en zelf jongerenwerker in Zuid-Holland. Positieve rolmodellen hebben een positieve invloed. "Als je dan in een vriendengroep zit waar het gewoon is om een mes te dragen, kan je worden meegezogen in die cultuur en in een spiraal van angst en geweld." Drillrap, een agressieve en intimiderende vorm van rap, is volgens onderzoekers zelden de oorzaak van messengeweld.