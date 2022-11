Wie er deze winter op uit wil in Den Haag hoeft zich niet te vervelen. Een greep uit de evenementen die binnenkort van start gaan.

Den Haag is klaar voor de wintermaanden. Met een groot aantal activiteiten is er iedere dag wel iets te doen in de hofstad. Te beginnen met de ijsbaan voor het Kurhaus. Op de overdekte ijsbaan kan jong en oud van 12 november tot en met 29 januari elke dag van 10.00 tot 22.00 uur schaatsen. Dit jaar vinden er ook gratis ijsshows plaats op de baan en is ook de ijssculpturenexpositie weer te bezichtigen.

Daarnaast kunnen bezoekers in de binnenstad naar de Royal Christmas Fair die van 8 tot en met 23 december plaatsvindt. Op het Lange Voorhout kun je in deze periode elke dag tussen 12.00 en 21.00 uur slenteren langs honderd kerstkraampjes. Ook worden er winterse lekkernijen aangeboden en zijn er gratis optredens.

In het Museumkwartier vindt ook dit jaar weer The Hague HighLights plaats. Haagse verhalen worden met licht verteld. Van 14 tot en met 18 december van 17.00 tot 23.00 uur kun je de lichtkunstwerken bekijken die op de Hofvijver, Mauritshuis, Gevangenenpoort, Lange Vijverberg en Toernooiveld zijn geprojecteerd.

In Scheveningen kun je op 29 en 30 december en op 6 en 7 januari rondtoeren in een koets als een echte royalty. Vanuit de koets kunnen bezoekers alle lichtobjecten, zoals metershoge verlichte vliegers en pop-up acts, onder wie een ballerina in snowglobe, aanschouwen.

Gezien de huidige energiecrisis heeft de gemeente Den Haag besloten de sfeerverlichting alleen tussen 16.00 en 23.00 uur aan te zetten. Zij roept Haagse ondernemers op om hetzelfde te doen en daarmee het goede voorbeeld te geven.