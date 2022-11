De brandweer heeft zondagmorgen het water langs de Kenenburgstraat in Den Haag doorzocht nadat iemand in diezelfde sloot een rollator had zien liggen en de politie belde.

De melding kwam iets na 10.00 uur binnen. Een duikploep van de Veiligheidsregio Haaglanden kwam met spoed ter plaatse maar hoefde niet te worden ingezet. Twee brandweermannen in waadpakken hebben het water doorzocht maar gelukkig niemand aangetroffen. De politie doet nog wel onderzoek naar de eigenaar van de rollator, want die is vooralsnog onbekend.

