Om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan worden gebouwen als winkels, kantoren en fabriekspanden omgebouwd tot woning. In Den Haag en omliggende gemeenten kwamen er daardoor flink wat woningen bij.

In Den Haag kwamen er vorig jaar 375 huizen bij door transformaties, dat is een toename van 16,3 procent. In Leidschendam-Voorburg kwamen er 60 huizen bij en in Rijswijk 5 huizen. In Wassenaar, Voorschoten en Midden-Delfland kwamen er geen huizen bij door transformaties.



In Delft werden 75 panden omgebouwd tot woning, in Westland 15, in Zoetermeer 40 en Pijnacker-Nootdorp 5.