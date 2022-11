Een jongetje is vrijdagmiddag met zijn fiets aangereden in Den Haag door een automobilist, die daarna op de vlucht sloeg. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op. De politie heeft in de omgeving gezocht naar het voertuig.

De aanrijding vond omstreeks 16.00 uur plaats op de Ambachtsgaarde in Den Haag. De automobilist die bij de aanrijding betrokken was zou bij een zebrapad een groep voetgangers voorrang hebben verleend. Toen bijna iedereen overgestoken was, trok de bestuurder op.

Het jongetje was op dat moment nog bezig met oversteken. Hij werd volgens calamiteitensite District8 van zijn fiets gereden en viel daarbij op de grond. De bestuurder reedt na de aanrijding door. De politie heeft in de omgeving naar het voertuig gezocht. Volgens getuigen zou het kenteken van de auto bekend zijn.

Het jongetje liep lichte verwondingen op. Hij is door het ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefde uiteindelijk niet meer naar het ziekenhuis.

Enkele weken geleden ging het nog goed mis toen een automobilist doorreed na de aanrijding van de zesjarige Naoufel op de Loosduinseweg. Het jongetje raakte zwaargewond, terwijl er van de bestuurder geen spoor te bekennen was.

Enige tijd vocht Naoufel in het ziekenhuis voor zijn leven. De automobilist meldde zich een paar dagen later op het politiebureau, waarna hij werd aangehouden. Ook zijn voertuig werd in beslag genomen voor onderzoek.

Inmiddels gaat het weer goed met het zesjarige jongetje. Hij vierde afgelopen weekend nog een groot feest in zijn buurt bij zijn terugkomst. "Het voelt letterlijk als een wonder van god", zei neef Tarik eerder. "Artsen zeiden dat zij het ook nooit hadden meegemaakt dat iemand zo snel herstelde." Naar school kan Naoufel nog niet. Zijn revalidatiecentrum gaat in gesprek met de school om een planning te maken over het herstel. "Maar eerst genieten", aldus Tarik. "Dat is heel belangrijk."