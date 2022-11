Waar moeten de gewonde vogels naartoe die tot nu toe kunnen aansterken bij Wildopvang Zuid-Holland in Delft? Door stijgende kosten en teruglopende inkomsten ziet deze club zich gedwongen per 1 januari de deuren te sluiten. 'We zijn er ons terdege van bewust dat we onze collega's met extra problemen opzadelen', stelt de organisatie op haar site.

Vogelopvang De Wulp in Den Haag verwacht dat 70 procent van de gewonde vogels uit Delft daar terecht gaat komen. "Logistiek zullen we dat nog wel aankunnen, maar we maken ons zorgen over de extra kosten die we hierdoor moeten maken", zegt Sharon Lexmond van De Wulp.

Jaarlijks vangt de Haagse organisatie ruim 7.000 probleemvogels op. Met drie professionals en een team 40 tot 60 vrijwilligers is het mogelijk de kostprijs voor de verzorging van een vogel rond 25 euro te houden.

"Gemeenten hebben zorgplichten voor hun inwoners en dieren, maar niet per se voor dieren zonder eigenaren", zegt Sharon Lexmond van De Wulp. "De gemeente Den Haag zorgt ervoor dat de kosten van de Dierenambulance gedekt zijn. Daarmee voldoet zij aan haar wettelijke plicht, maar daarmee blijft er niets over voor de zorg. Het is een probleem waar ook instellingen als de egelopvang mee te maken heeft."

Bestuur en medewerkers van het Haagse vogelasiel hopen op financiële bijdragen uit naburige gemeenten, niet alleen van particuliere donateurs maar ook van de gemeenten zelf. De Wulp krijgt alleen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp een financiële steun van 2500 euro voor de opvang van 100 zieke vogels die jaarlijks uit deze gemeente worden aangeleverd.

De vogelopvang behandelt in het wild levende dieren die door menselijk toedoen zoals verkeer, katten en honden, ramen, mishandeling of visdraad in problemen zijn geraakt.