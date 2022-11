Er is bijna niets meer over van het pakhuis van Megagadgets.nl aan de Rhone in Den Haag. In het pand brak woensdag brand uit. Het gebouw stortte volledig in. Deze donderdagochtend is de schade goed te zien. En die is enorm.

De Veiligheidsregio Haaglanden schaalde gisteren gelijk op naar 'zeer grote brand' nadat brand was uitgebroken in het pakhuis. De vlammen sloegen uit het pand. Zwarte rookwolken waren tot in Rotterdam te zien. De brandweer was woensdag al uren bezig met het blussen en nacontroles. Ook deze ochtend zijn brandweerlieden aan het nablussen. Voorkomen wordt hiermee dat mogelijk vuur weer oplaait. De ravage is enorm. Muren die nog staan zijn zwartgeblakerd. Ramen liggen eruit. Op de grond ligt stapels afval. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

